Доктор Мясников объяснил своё возвращение из США в Россию

https://static.news.ru/photo/1922b16c-9cf5-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Известный теледоктор Александр Мясников рассказал, почему решил уехать из США. Он признался, что жизнь за океаном не пришлась ему по душе. Он объяснил, что чувствовал себя там так, будто уже умер. Каждый последующий день в Штатах похож на предыдущий, подчеркнул врач.

В 6 утра на работе, в 22 домой, по часу на дорогу. Ваша жизнь — вот этот коридор (там помещения врачей в больницах, как правило, без окон) и вереница однообразных ситуаций. То, что сегодня — будет и завтра, и через год, и через 20 лет, — написал он в своём Telegram-канале.

Доктор отметил, что там бы никто не обратил на него никакого внимания, а сейчас он настолько знаменит, что получает хвалебные отзывы от американцев. В частности, его уважают за прямолинейность и честность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников признался: он не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, которую раньше назвал «русским чудом». По его словам, в тот раз он имел в виду не только Россию, но и другие республики бывшего СССР. Мясников отметил, что в России статистику смертности не правят, поскольку «с этим очень строго».