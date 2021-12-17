Доктор Мясников назвал необычные причины головокружений

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при частых головокружениях нужно обращаться не к невропатологу, а к лору. Об этом он сказал в выпуске передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам Мясникова, часто причиной головокружения являются заболевания внутреннего уха.

Вы, когда жалуетесь на головокружение, шум в ушaх, часто не понимаете, что является причиной. Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, и с головокружением никак не связаны. Поэтому с головокружением, как правило, все идут к невропатологу. А идти надо к лору, — заявил специалист.

По его мнению, при «доброкачественном» головокружении пациенту не помочь лекарствами, нужно принимать «особые позиции», чтобы из внутреннего уха вышел образовавшийся там «песочек». Мясников добавил, что бывает ещё болезнь Меньера, при ней во внутреннем ухе образуется жидкость. Это тоже вызывает головокружение, тугоухость, шум в ушах.

Ранее Мясников назвал резкие скачки давления опасным сигналом и поводом заняться своим здоровьем. Теледоктор пояснил, что врачи наблюдают такое состояние в начале болезни и называют её «неустойчивая лабильная гипертония».

Такие перепады характерны для людей с варикозным расширением вен, диабетиков и пожилых. И измерять давление в таких случаях надо в разных позициях.

Лекарства в этом случае следует принимать только под наблюдением врача, так как ситуация является «достаточно тонкой».