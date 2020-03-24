https://static.news.ru/photo/a0361148-6e75-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор Мясников назвал препараты, помогающие побороть коронавирус. По его словам, их эффективность была подтверждена во время коронавирусной пандемии 2002 года.

Как передают «Невские новости», среди них — противовирусные препараты «Ритонавир» и «Лопинавир». Второй препарат из списка Мясникова — противомалярийный гидроксихлорохин. Он входит в официальные китайские схемы лечения вируса. Его также не раз упоминал и президент США Дональд Трамп. Также в рекомендованных схемах упоминаются «Интерферон-гамма», «Ремдесивир» и «Тосилизумаб», испытывать который продолжают по сей день.

Медик подчеркнул, что все вирусные заболевания в основном проходят самостоятельно, однако врачи не советуют сидеть сложа руки. Мясников добавил, что опубликованный им перечень не стоит воспринимать как руководство к действию.

Любое лечение должен назначать врач, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявили ещё 163 заболевших коронавирусом. Таким образом, число заразившихся достигло 658 человек.