Доктор Мясников назвал препараты, помогающие побороть коронавирус. По его словам, их эффективность была подтверждена во время коронавирусной пандемии 2002 года.
Как
Медик подчеркнул, что все вирусные заболевания в основном проходят самостоятельно, однако врачи не советуют сидеть сложа руки. Мясников добавил, что опубликованный им перечень не стоит воспринимать как руководство к действию.
Любое лечение должен назначать врач, — резюмировал он.
Ранее NEWS.ru писал, что в России выявили ещё 163 заболевших коронавирусом. Таким образом, число заразившихся достигло 658 человек.
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