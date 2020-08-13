Дочь певицы Легкоступовой раскрыла детали происшествия с матерью

https://static.news.ru/photo/55213082-dd4e-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Певица Валентина Легкоступова находится в коме. Состояние исполнительницы медики оценивают как крайне тяжёлое, рассказала её дочь Анетта Бриль в социальных сетях. Она добавила, что публикации о том, что артистке проломили голову, являются ложью. Также женщина опровергла наличие ссадин на лице артистки.

Бриль подчеркнула, что самостоятельно привезла родственницу и её супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу 6 августа 2020 года. Оба пациента были сильно пьяны.

Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, — написала дочь певицы на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Анетты Бриль, с 6 по 7 августа Легкоступова вместе с мужем проходила терапию, однако в ночь с 7 на 8 августа ей стало плохо, после чего певица впала в кому и была переведена в другую клинику для экстренной операции, так как у исполнительницы обнаружили черепно-мозговую травму.

Дочь знаменитости добавила, что она и её семья никого не подозревают в избиениях, так как не имеют на это право из-за отсутствия доказательств. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Полицейские задержали Фирсова, его подозревают в нанесении травм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Валентину Легкоступову, которая сейчас находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Представитель пациентки рассказал, что врачи оценивают её состояние как средней тяжести. Они удалили женщине гематому.