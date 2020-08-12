Происшествия

Находящуюся в коме Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

13:32, 12 августа 2020
Валентина Легкоступова Валентина Легкоступова Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певицу Валентину Легкоступову, которая сейчас находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщает Teleprogramma.pro, со ссылкой на Telegram-канал, состояние заслуженной артистки, перенёсшей сложную операцию, могло ухудшиться.

Представитель певицы рассказал, что врачи оценивают её состояние как средней тяжести. Они удалили Легкоступовой гематому, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мужа Легкоступовой возили на допрос в полицейский участок. По одной из версий, именно супруг Юрий Фирсов нанёс артистке тяжёлые травмы.

Дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму.

После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

По одной из версий близких артистки, в произошедшем виноват её муж. Якобы из-за него она пристрастилась к алкоголю, а также что именно он мог поднять на певицу руку, в результате чего та и получила тяжёлую травму головы. В свою очередь Фирсов отрицает все обвинения. По его словам, супруга часто падала дома по неосторожности, а всё произошедшее — несчастный случай, который произошёл в ванной. Два дня она, как утверждает Фирсов, чувствовала себя хорошо, однако потом ей пришлось вызвать скорую помощь, писал StarHit.

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