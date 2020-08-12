Находящуюся в коме Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Певицу Валентину Легкоступову, которая сейчас находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как
Представитель певицы рассказал, что врачи оценивают её состояние как средней тяжести. Они удалили Легкоступовой гематому,
Ранее NEWS.ru писал, что мужа Легкоступовой возили на допрос в полицейский участок. По одной из версий, именно супруг Юрий Фирсов нанёс артистке тяжёлые травмы.
Дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму.
После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.
По одной из версий близких артистки, в произошедшем виноват её муж. Якобы из-за него она пристрастилась к алкоголю, а также что именно он мог поднять на певицу руку, в результате чего та и получила тяжёлую травму головы. В свою очередь Фирсов отрицает все обвинения. По его словам, супруга часто падала дома по неосторожности, а всё произошедшее — несчастный случай, который произошёл в ванной. Два дня она, как утверждает Фирсов, чувствовала себя хорошо, однако потом ей пришлось вызвать скорую помощь,
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