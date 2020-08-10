Российская певица Валентина Легкоступова оказалась в коме в тяжёлом состоянии. Её доставили в одну из больниц в Москве с отёком мозга.
Легкоступову нашла в квартире её дочь,
Дочь вызвала скорую помощь, и певицу с супругом увезли в наркологическую клинику, откуда Фирсов вскоре сбежал. После того как певице стало хуже, её перевели в другую больницу и прооперировали. Её мужа сейчас пытаются найти.
Как писал NEWS.ru, российская певица Ирина Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания. По её словам, повода для таких слухов нет.
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