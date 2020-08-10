https://static.news.ru/photo/92b59b18-dba5-11ea-824a-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Российская певица Валентина Легкоступова оказалась в коме в тяжёлом состоянии. Её доставили в одну из больниц в Москве с отёком мозга.

Легкоступову нашла в квартире её дочь, сообщает Mash. Отмечается, что артистка в течение нескольких дней выпивала со своим мужем Юрием Фирсовым.

Дочь вызвала скорую помощь, и певицу с супругом увезли в наркологическую клинику, откуда Фирсов вскоре сбежал. После того как певице стало хуже, её перевели в другую больницу и прооперировали. Её мужа сейчас пытаются найти.

Как писал NEWS.ru, российская певица Ирина Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания. По её словам, повода для таких слухов нет.