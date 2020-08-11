Мужа Легкоступовой доставят на допрос в полицию

https://static.news.ru/photo/85a130bc-dbce-11ea-9215-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Мужа певицы Валентины Легкоступовой, которая сейчас находится в коме, везут на допрос в полицейский участок. По одной из версий, именно её супруг Юрий Фирсов нанёс артистке тяжёлые травмы.

Ранее дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму.

После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, местонахождение Фирсова уже установлено, сейчас его доставляют в полицейский участок для опроса. Пока мужчину ни в чём не обвиняют, речь идёт о доследственной проверке, уголовное дело не возбуждено.

По характеру травм пока не понятно, были ли они получены в результате физического насилия или же падения, — сообщил источник в следствии.

Как писал NEWS.ru, исполнительница советского хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз 5 июля. Её избранником стал 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов.

Поскольку мужчина увлекается яхтами и кораблями, он живёт у Чёрного моря. Поэтому свадьбу новобрачные решили сыграть в Сочи. Церемония состоялась во Дворце бракосочетания, расположенном около Морского вокзала курорта. Из-за пандемии коронавируса на торжестве присутствовал только узкий круг близких семье людей.

С будущим мужем звезда 80-х познакомилась в социальных сетях несколько лет назад. Мужчина долго не раздумывал и сделал ей предложение, от которого та не смогла отказаться, — отправиться в совместную регату. Второе «да» артистка вскоре ответила на предложение руки и сердца