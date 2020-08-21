Дочь Пескова ответила на обвинения в причастности к ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/e2bcbef2-e3b1-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на то, что сторонники Алексея Навального обвиняют её семью в «отравлении» оппозиционера.

Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили.

Сторонники Навального начали отмечать Пескова и всех членов его семей в публикациях, в которых говорится, что они виновны в том, что случилось с политиком.

Вы тоже к этому причастны! Звери в овечьей шкуре, — написала одна из подписчиц.

Лиза Пескова не смогла пройти мимо этого комментария. Она напомнила, что дети не отвечают за слова и действия своих родителей.

Просто поразительно, насколько люди не понимают, что я не имею к этому никакого отношения. Я являюсь тем человеком, который не пожелает ничего подобного даже тому, кто ежедневно желает смерти и всего худшего мне и моей семье, — написала девушка в сториз Instagram.

После этого она подчеркнула, что её семья этого не делала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о транспортировке Навального в Германию будут решать врачи. Он подчеркнул, что других препятствий для этого нет.

В ООН сообщили, что надеются на оказание блогеру надлежащей медицинской помощи. Представитель ведомства Лиз Троссел подчеркнула важность полного и адекватного лечения, необходимого для выздоровления.

Как передавал NEWS.ru, главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал о состоянии здоровья оппозиционера. Он подчеркнул, что пациент по-прежнему находится без сознания, подключён к ИВЛ.