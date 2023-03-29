Дочь Николая Дроздова сообщила о его предстоящей госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов планирует лечь в больницу, чтобы пройти курс реабилитации после недавнего перелома ребер, рассказала «360» его дочь Елена. Она уточнила, что в больнице ее отец пройдет через восстановительные процедуры по намеченной врачами программе лечения. Она добавила, что тяжелая травма отразилась на состоянии всего организма ученого.

Он собирается поехать на реабилитацию в больницу. Это не что-то плохое, а хорошее, — отметила Дроздова.

Дочь телеведущего рассказала, что он пытается проявлять физическую активность, делать зарядку, ходить по лестнице. Она добавила, что родные создают для Дроздова все условия, чтобы он получить необходимую для восстановления физическую нагрузку.

29 января стало известно, что Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам Елены Дроздовой, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за травмы в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной. Женщина добавила, что кризис миновал, хотя период восстановления продлится долго.