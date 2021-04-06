Дочь Мизулиной не смогла объяснить жалобу на Дудя

https://static.news.ru/photo/2c33ef72-96d8-11eb-a62a-96000091f725_660.jpg Екатерина Мизулина Фото: ekaterina_mizulina/instagram.com

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и член Общественной палаты Екатерина Мизулина отказалась комментировать жалобу ЛБИ на журналиста Юрия Дудя за «пропаганду наркотиков».

Она не стала называть ролик Дудя, в котором организация усмотрела признаки пропаганды запрещённых веществ.

Если мы будем об этом говорить, а средства массовой информации — тиражировать, это тоже может считаться пропагандой, — сказала она журналистам «Ридуса».

Мизулина также не смогла рассказать о реакции МВД на обращение лиги, так как положенный по закону срок ответа ещё не прошёл. Она отметила, что проверка полиции может занять несколько месяцев.

Екатерина Мизулина — дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной, которая известна как автор и соавтор резонансных законопроектов, среди которых запрет на мат в соцсетях, запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, «закон подлецов» (запрет на усыновление иностранцами российских сирот) и борьба с разводами.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить программу Дудя на пропаганду наркотиков. Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная. Она отметила, что большинство подписчиков Дудя — дети и подростки.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думской комитет по вопросам семьи, женщин и детей, писал NEWS.ru.