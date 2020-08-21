Дочь Ефремова оценила отказ своего отца от адвоката Пашаева

https://static.news.ru/photo/3272a1b8-e43f-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Анна-Мария Ефремова Фото: amefremova/instagram.com

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария узнала, что её отец отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

В связи с этим Анна Мария оставила сообщение в социальной сети Twitter.

Ну, наконец-то, гспд (господи. — NEWS.ru), — привели слова Анны Марии в РИА Новости.

Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы Михаил Ефремов нашёл новых защитников до 24 августа 2020 года.

Свой отказ от адвокатов актёр объяснил тем, что к его адвокатам относятся предвзято. Далее по ходу разбирательства уже бывшие адвокаты актёра будут выполнять функции консультантов.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отметил, что не бросит актёра, если тот не найдёт замену. Отмечается, что Михаил Ефремов самостоятельно принял решение об отказе от защитников.