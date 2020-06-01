Добровольцы для испытания вакцины от коронавируса отобраны среди военных РФ

https://static.news.ru/photo/1789f490-9ee0-11ea-9f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. В числе 50 человек, согласившихся участвовать в апробации препарата, оказались пять женщин.

Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний, — цитирует ТАСС военное ведомство.

Агентство отмечает, что добровольцы со всей России после 3 июня в специальном учреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ пройдут углубленное медицинское обследование и начнут готовиться к эксперименту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что необычный подход к лечению коронавируса путём дезинфекции лёгких с помощью ультрафиолета разработали в Обнинске Калужской области. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» — Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) — назвали его «Светящийся газ».