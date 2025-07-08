Добавили крабов к кабачку — оладушки получились просто крышесносными

Необычное сочетание кабачка и крабовых палочек превращает привычные оладьи в оригинальную закуску. Хрустящие нори, нежная овощная основа и пикантный вкус морепродуктов создают гармоничный вкус. Такие мини-роллы станут хитом любого застолья.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

крабовые палочки — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп;

зеленый лук;

листья нори — 2–3 шт.;

соль;

перец;

растительное масло;

твердый сыр — по желанию.

Приготовление:

Кабачок натереть на терке, посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость. Крабовые палочки и зелень мелко нарезать. Смешать кабачок, крабовые палочки, яйцо, муку, чеснок и специи. Листы нори разрезать на четыре части. На каждую часть выложить кабачковую массу. Обжаривать на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны.

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