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08 июля 2025 в 14:00

Добавили крабов к кабачку — оладушки получились просто крышесносными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычное сочетание кабачка и крабовых палочек превращает привычные оладьи в оригинальную закуску. Хрустящие нори, нежная овощная основа и пикантный вкус морепродуктов создают гармоничный вкус. Такие мини-роллы станут хитом любого застолья.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • крабовые палочки — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп;
  • зеленый лук;
  • листья нори — 2–3 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • растительное масло;
  • твердый сыр — по желанию.

Приготовление:

  1. Кабачок натереть на терке, посолить и оставить на 10 минут.
  2. Отжать лишнюю жидкость.
  3. Крабовые палочки и зелень мелко нарезать.
  4. Смешать кабачок, крабовые палочки, яйцо, муку, чеснок и специи.
  5. Листы нори разрезать на четыре части.
  6. На каждую часть выложить кабачковую массу.
  7. Обжаривать на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
кабачки
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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