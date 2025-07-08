Добавили крабов к кабачку — оладушки получились просто крышесносными

Необычное сочетание кабачка и крабовых палочек превращает привычные оладьи в оригинальную закуску. Хрустящие нори, нежная овощная основа и пикантный вкус морепродуктов создают гармоничный вкус. Такие мини-роллы станут хитом любого застолья.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- крабовые палочки — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп;
- зеленый лук;
- листья нори — 2–3 шт.;
- соль;
- перец;
- растительное масло;
- твердый сыр — по желанию.
Приготовление:
- Кабачок натереть на терке, посолить и оставить на 10 минут.
- Отжать лишнюю жидкость.
- Крабовые палочки и зелень мелко нарезать.
- Смешать кабачок, крабовые палочки, яйцо, муку, чеснок и специи.
- Листы нори разрезать на четыре части.
- На каждую часть выложить кабачковую массу.
- Обжаривать на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны.
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