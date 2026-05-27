Добавил в фарш один ингредиент — теперь мои купаты заменили шашлыки

Когда я впервые сделал купаты сам, понял: магазинные варианты больше не куплю. Сочно, пряно, и ты знаешь каждый ингредиент.

Ингредиенты

Говядина охлажденная — 1 кг, сало свежее — 200 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, кинза — 1 пучок, хмели-сунели — 2 ст. л., зерна граната — 100 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, вода ледяная — 100 мл, уксус винный — 2 ст. л., черева (натуральная оболочка) — 3 м.

Как готовлю

Сначала замачиваю череву в воде с уксусом на пару часов, чтобы ушла горечь и стала эластичной. Тем временем режу говядину крупными кусками и прокручиваю через мясорубку с крупной решеткой. Сало нарезаю мелкими кубиками ножом — это дает сочность. Лук и чеснок рублю отдельно, не в кашу, чтобы сохранить их сок. Смешиваю все с зеленью, хмели-сунели, зернами граната, солью и перцем, вливаю ледяную воду и вымешиваю фарш руками 20 минут, пока он не станет липким.

Самое сложное — набить оболочку: надеваю ее на насадку мясорубки, заполняю не туго, без пустот, и перевязываю ниткой каждые 15–20 см. Готовые колбаски отправляю в холодильник на ночь, а на следующий день обжариваю на мангале до румяной корочки — получаются сочные с легкой кислинкой от граната.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Добавил в фарш зерна граната ради эксперимента, и это стало открытием: кислинка взорвалась во рту, сделав мясо невероятно сочным. Купаты получились упругими, не развалились на мангале, а запах чеснока и кинзы сводил соседей с ума.

Мой совет: не жмитесь на луке — он дает сок, который впитывается в говядину, и колбаски остаются нежными даже на следующий день.