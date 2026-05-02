02 мая 2026 в 11:44

Добавил кешью к курочке и удивился результату! Рецепт — настоящая находка для гурманов

Фото: D-NEWS.ru
Удивительно, как горсть кешью может изменить обычный рецепт курицы. Орешки придают мясу легкую сладость и приятный хруст.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, кешью — 100 г, ананасы консервированные (кусочки) — 200 г, морковь — 1 шт., соевый соус — 3 ст. л., вино (рисовое или белое сухое) — 2 ст. л., уксус (рисовый или яблочный) — 1 ст. л., мука (кукурузная или пшеничная) — 1 ст. л., соль, перец душистый — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе мою, обсушиваю и нарезаю кубиками 2x2 см. Морковь очищаю и нарезаю тонкими кружками. Ананасы откидываю на дуршлаг, сироп сохраняю.

Кешью слегка обжариваю на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка — это усиливает их аромат и хруст. В разогретый вок наливаю немного масла и на сильном огне обжариваю курицу 5 минут, постоянно помешивая.

Затем добавляю морковь, ананасы и подготовленные орехи, готовлю еще 5 минут, помешивая. Отдельно смешиваю соевый соус, вино, уксус, сироп от ананасов и муку, взбиваю венчиком до однородности.

Вливаю соус к курице, довожу до кипения при постоянном помешивании. Солю, добавляю душистый перец, уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 10 минут. Подаю с отварным рисом.

Читайте также
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Брикет творога, два яйца и щепотка соли — без муки и манки: пеку белковые творожные лепешки за 15 минут
Это не котлеты и не колбаски, а совсем другой уровень — румынские мититеи заменили мне полуфабрикаты одним махом
Терияки готовлю дома — простой соус для лучшей курочки в азиатском стиле
Так курочку готовила еще моя прабабушка — хрустящие и сочные кусочки. Круче любого фастфуда
рецепты
еда
мясо
орехи
Дмитрий Демичев
Российская армия устроила лесную «мясорубку» группе диверсантов ВСУ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

