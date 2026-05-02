Добавил кешью к курочке и удивился результату! Рецепт — настоящая находка для гурманов

Добавил кешью к курочке и удивился результату! Рецепт — настоящая находка для гурманов

Удивительно, как горсть кешью может изменить обычный рецепт курицы. Орешки придают мясу легкую сладость и приятный хруст.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, кешью — 100 г, ананасы консервированные (кусочки) — 200 г, морковь — 1 шт., соевый соус — 3 ст. л., вино (рисовое или белое сухое) — 2 ст. л., уксус (рисовый или яблочный) — 1 ст. л., мука (кукурузная или пшеничная) — 1 ст. л., соль, перец душистый — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе мою, обсушиваю и нарезаю кубиками 2x2 см. Морковь очищаю и нарезаю тонкими кружками. Ананасы откидываю на дуршлаг, сироп сохраняю.

Кешью слегка обжариваю на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка — это усиливает их аромат и хруст. В разогретый вок наливаю немного масла и на сильном огне обжариваю курицу 5 минут, постоянно помешивая.

Затем добавляю морковь, ананасы и подготовленные орехи, готовлю еще 5 минут, помешивая. Отдельно смешиваю соевый соус, вино, уксус, сироп от ананасов и муку, взбиваю венчиком до однородности.

Вливаю соус к курице, довожу до кипения при постоянном помешивании. Солю, добавляю душистый перец, уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 10 минут. Подаю с отварным рисом.