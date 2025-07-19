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19 июля 2025 в 19:22

До сих пор не готовишь куриные бедрышки с хрустящей корочкой? Чудо-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные куриные бедрышки с хрустящей корочкой — это простой и всегда выигрышный вариант для семейного ужина или обеда. Мягкое, сочное мясо внутри и румяная золотистая корочка снаружи делают блюдо одновременно аппетитным и эффектным. Рецепт не требует много времени, но результат точно порадует всех за столом.

Лучше всего использовать куриные бедрышки на кости — они сохраняют сочность лучше всего. Кожа необязательна, но с ней корочка получается особенно хрустящей. Панировка из сыра, сухарей и паприки придаёт блюду яркий вкус и приятную текстуру.

Такой ужин не стыдно подать и на праздник. Кроме того, бедрышки можно заранее замариновать, а потом быстро запечь — удобно и вкусно.

Ингредиенты (на 5 порций)

  • Куриные бедра — 800 г
  • Миндальная мука — 50 г (можно заменить пшеничной или кукурузной)
  • Панировочные сухари — 40 г
  • Твёрдый сыр — 30 г
  • Яйцо — 1 большое
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Приправа (например прованские травы) — 1 ч. л.
  • Порошок чесночный — 0,5 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — 8 г
  • Смесь перцев — 0,5 ч. л.

Как приготовить сочные куриные бедрышки с хрустящей корочкой

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты. Миндальную муку при необходимости замените обычной мукой. Сыр натрите мелко.

Шаг 2

Замаринуйте бедрышки с двух сторон: посолите, поперчите, добавьте чесночный порошок и прованские травы. Если есть время, дайте мясу промариноваться при комнатной температуре 20–30 минут. Быстрый маринад в тепле тоже подойдет.

Шаг 3

Смешайте в тарелке панировочные сухари, тёртый сыр и паприку — эта смесь придаст корочке яркий вкус и золотистый цвет.

Шаг 4

Подготовьте три тарелки: в одну — муку, во вторую — взбитое яйцо, в третью — сырно-сухарную смесь. Разогрейте духовку до 180 °C.

Шаг 5

Обваляйте бедрышки в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в сырной смеси. Можно панировать только верхнюю часть — низ будет влажным из-за выделившегося сока.

Шаг 6

Выложите бедрышки в форму для запекания, застеленную бумагой для выпечки. Сверху сбрызните оливковым маслом тонким слоем — удобнее всего с распылителя.

Шаг 7

Запекайте при 180 °C около 35 минут до появления золотистой и хрустящей корочки.

Шаг 8

После запекания дайте бедрышкам немного остыть — мясо останется сочным, а корочка хрустящей.

Шаг 9

Подавайте сразу после приготовления — корочка самая хрустящая в первые минуты. Мариновать можно заранее, но запекать лучше непосредственно перед подачей.

Этот простой рецепт куриных бедрышек с хрустящей корочкой — отличный способ быстро и вкусно накормить всю семью. Попробуйте — и этот вариант ужина точно станет одним из любимых. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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