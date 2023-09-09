ДНР и Брянская область под огнем: как ВСУ атакуют РФ 9 сентября ВСУ обстреляли 8–9 сентября ДНР, Белгородскую и Брянскую области

Фото: t.me/DNR_SCKK

ДНР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил о серии обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 8 сентября. По его информации, атаки зафиксированы в четырех районах. Кроме того, в ДНР рассказали о работе артиллерии ВСУ по Донецку. Минобороны РФ сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Крымский мост беспилотниками. Подробности — в материале NEWS.ru.

Есть ли пострадавшие от обстрелов ВСУ в Белгородской области

По информации Гладкова, ВСУ выпустили по селу Петровка (Белгородский район) 13 артиллерийских снарядов, по с. Устинка и МАПП «Нехотеевка» — два и один артиллерийский снаряд соответственно. Он отметил, что по селам Журавлевка и Красный Хутор ВСУ выпустили по четыре артиллерийских снаряда. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка — зафиксировано 30 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Руководитель региона подчеркнул, что в Валуйском городском округе под артобстрел попало с. Кукуевка — зафиксировано пять прилетов снарядов, никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, был сбит украинский дрон.

«Над городом Валуйки системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в девяти частных домовладениях и двух хозпостройках: выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Поврежден один легковой автомобиль», — рассказал Гладков.

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Он отметил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 10 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — девять, по окраине хутора Байрак — четыре мины, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа — зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 минометных и три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена одна хозпостройка», — подытожил Гладков.

Как ВСУ обстреливают ДНР 9 сентября

ВСУ обстреляли территорию ДНР с 00:00 9 сентября минимум 30 раз, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В СЦКК отметили, что атакам подверглись Червоногвардейский и Ясиноватский районы ДНР, а также Петровский, Киевский, Куйбышевский. В СЦКК подчеркнули, что ВСУ выпустили по ДНР свыше 125 155-мм снарядов, включая кассетные.

Накануне аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой опубликовал данные, согласно которым не менее 11 мирных жителей, включая одного несовершеннолетнего, погибли за неделю в результате обстрелов республики со стороны ВСУ.

«В период с 01.09.2023 по 07.09.2023 ранены 78 человек (в том числе 9 детей), погибли 11 человек (в том числе 1 ребенок)», — говорится в публикации.

Фото: t.me/DNR_SCKK ДНР

ВС России отразили новую атаку БПЛА ВСУ на Крымский мост

Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — говорится в сообщении.

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