Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор

07 апреля 2026 в 11:11

Гособвинение потребовало ужесточить приговор для экс-замглавы Росгвардии Милейко

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд призвали ужесточить приговор в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, заявил ТАСС один из участников процесса. По его словам, апелляционное представление было подано стороной гособвинения.

Апелляция направлена в связи с мягким приговором в отношении Сергея Милейко, а также в отношении бывшего руководителя ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова, — подчеркнул собеседник агентства.

Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 880 тыс. руб., а также лишил его воинского звания. Однако подсудимый был освобожден в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему руководителю ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову — соучастнику мошеннической схемы. Он получил 6,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Суд также частично удовлетворил гражданский иск Росгвардии к Милейко и Шальнову о взыскании 251,8 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Ранее Второй Западный окружной военный суд увеличил срок бывшему замминистра МЧС России Павлу Барышеву, осужденному по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, с трех до пяти лет. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты об изменении Барышеву приговора на условный срок.

Общество
суды
военные
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром
ВСУ атаковали школу в новом регионе России
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

