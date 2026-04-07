Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор Гособвинение потребовало ужесточить приговор для экс-замглавы Росгвардии Милейко

Второй Западный окружной военный суд призвали ужесточить приговор в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, заявил ТАСС один из участников процесса. По его словам, апелляционное представление было подано стороной гособвинения.

Апелляция направлена в связи с мягким приговором в отношении Сергея Милейко, а также в отношении бывшего руководителя ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова, — подчеркнул собеседник агентства.

Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 880 тыс. руб., а также лишил его воинского звания. Однако подсудимый был освобожден в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему руководителю ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову — соучастнику мошеннической схемы. Он получил 6,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Суд также частично удовлетворил гражданский иск Росгвардии к Милейко и Шальнову о взыскании 251,8 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Ранее Второй Западный окружной военный суд увеличил срок бывшему замминистра МЧС России Павлу Барышеву, осужденному по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, с трех до пяти лет. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты об изменении Барышеву приговора на условный срок.