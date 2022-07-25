Директоров школ и главврачей в России обяжут декларировать расходы Минтруд РФ обяжет директоров школ и главврачей декларировать расходы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда РФ в рамках разработанных антикоррупционных поправок в российском законодательстве обяжет директоров учебных заведений и главврачей отчитываться о своих расходах. В списке оказались чиновники, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений, их супруги и несовершеннолетние дети. Мера затронет до 206,6 тысячи россиян, пишет РБК.

Минтруд планирует обязать чиновников, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей, — сказано в публикации.

Отмечается, что законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова ранее заявила, что существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить. Эксперт пояснила, что большая часть из них связана с пожарной безопасностью. Так, например, за мангал, который стоит на расстоянии менее пяти метров от сооружений, грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Специалист также указала на то, что владелец дачи может получить штраф за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой. По словам юриста, все эти нарушения расцениваются как «нанесение ущерба верхнему плодородному слою земли».