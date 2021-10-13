Директора школы уволили за то, что она «не в команде "Единой России"»

Директора школы № 4 города Усть-Кут Иркутской области Ольгу Зуеву уволили за публичную поддержку кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Алексея Тупицина. Об этом она сама рассказала журналистам издания «Сибирь.Реалии» (признан властями РФ иноагентом). По её словам, перед выборами министр образования региона Максим Парфёнов предлагал ей написать заявление об увольнении, если она «не в команде „Единой России“».

За неделю до увольнения члены охранительного «Национально-освободительного движения», созданного депутатом Госдумы Евгением Федоровым, устроили пикеты у здания правительства региона. Они требовали уволить директора и собрали под соответствующей петицией девять подписей.

С Зуевой расторгли контракт по статье о несостоятельности руководителя без объяснения причин. Кроме того, увольнением угрожали руководительнице другой школы — Людмиле Ленской, но сейчас неизвестно, расторгли ли с ней контракт. Зуева и политик Тупицин связывают это решение с тем, что главы образовательных учреждений опубликовали в Интернете видео с поддержкой кандидата от «Яблока».

Ранее преподаватель биологии одной из школ Санкт-Петербурга уволилась после громкого скандала, связанного с её блогом. Учительница вела страницу в соцсети, на которой рассуждала о вопросах сексуальной ориентации, секс-игрушек и контрацепции.