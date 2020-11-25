Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Ширвиндта, заболевшего COVID

https://static.news.ru/photo/9eb07b42-2f04-11eb-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: vk.com/alexander_shirvindt

Народного артиста РСФСР, худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта вместе с женой госпитализировали в московскую горбольницу № 52 с диагнозом COVID-19. Его друг, директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что Ширвиндт находится в отдельном боксе, но не в реанимации, и болезнь у него протекает не в тяжёлой форме.

Александр Анатольевич не в реанимации, это все враньё. Он лежит в отдельном боксе. Причём в том самом, в котором был и я, — рассказал «МК» Варшавер.

Он уточнил, что звонил Ширвиндту накануне и выяснил, что болезнь у него протекает в относительно лёгкой форме.

Во всяком случае, значительно легче, чем была у меня, — добавил Варшавер.

Директора «Ленкома» также отметил, что настроение у его друга нормальное, он по-прежнему шутит.

Как писал NEWS.ru, директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев сообщил, что госпитализированный с COVID-19 Александр Ширвиндт чувствует себя нормально. По его словам, артиста увезли в больницу с коронавирусом, протекающим в лёгкой форме. Агаев также предположил, что в ближайшее время артиста выпишут из больницы.

В ночь на 25 ноября СМИ сообщили, что 86-летний Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с вирусной пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19. В ближайшее время они будут находиться под наблюдением медиков.