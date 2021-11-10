«Дикие теории»: МИД отреагировал на версии смерти российского дипломата

Сообщения о связи российского дипломата Кирилла Жало, найденного погибшим в Берлине, с ФСБ — это конспирологические дикие теории немецких СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Что касается инсинуаций и этих всех конспирологических, диких теорий, которые мы увидели в германских СМИ, видимо, они готовили эту отраву информационную, — цитирует её агентство.

Захарова добавила, что СМИ отреагировал не сразу, поскольку потребовалось какое-то время, потому что «ни к какому информационному, профессиональному освещению вопроса это не имеет никакого отношения».

Ранее сообщалось, что возле здания российского посольства в Берлине было обнаружено тело дипломата России. Предположительно, он выпал из окна. Уточнялось, что речь идёт о втором секретаре посольства российской дипмиссии. По предварительным данным, его тело было н айдено на тротуаре перед зданием посольства РФ. Также известно, что погибшему было 35 лет, он был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.

Найденный мёртвым дипломат был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Погибшего звали Кирилл Жало. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозе написал в Twitter, что дипломата перевели из Вены в Берлин за два месяца до того, как «вторая служба ФСБ, где его отец является заместителем директора, отправила убийцу в Берлин, чтобы убить гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили, просившего в Германии убежища».