Диетолог рассказала о способах провести разгрузочный день Диетолог Макиша посоветовала сократить калории до тысячи в качестве разгрузочного дня

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В качестве разгрузочного дня можно сократить рацион до 500–1000 ккал, чтобы «подрезать» набранные до этого лишние калории, посоветовала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Рассказывая «Москве 24» о способах провести разгрузочный день, специалист отметила, что лучше всего составить рацион из белковых продуктов.

Важно распределить норму так, чтобы не было голода. Лучше всего подойдут белковые продукты. Например, можно взять 500–600 г куриной грудки и дополнить 300–400 г овощей без масла. Так получится не более 1000 ккал, из которых сгорит примерно 700–800, — пояснила диетолог.

По ее словам, еще один вариант разгрузочного дня — переход на творог. Для этого 500 г продукта нужно разделить на три приема в течение дня. Можно добавить к нему ягоды или подсластитель в виде стевии. Кроме того, можно «урезать» калории при помощи фруктов. Врач советует есть их кусочками или делать смузи. Она отмечает, что один килограмм разных фруктов содержит всего лишь 500 ккал.

Макиша также рекомендует один день употреблять только кефир. К нему можно добавлять зелень или овощи, например цветную капусту, редиску, огурцы. Можно сделать из этих продуктов окрошку. При этом диетолог отмечает, что жирность кефира значения не имеет.

Врач-диетолог Наталья Зубарева ранее рассказала, что отказ от подсчета калорий, перекусы и отсутствие дома кухонных весов являются ошибками во время похудения. По ее словам, даже покупая готовую еду, которую предлагают компании, чтобы сбросить лишний вес, следует рассчитывать содержащиеся в продуктах калории.