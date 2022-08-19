Диетолог рассказала о пользе яблок при похудении Диетолог Плотникова: зеленые яблоки помогают сбросить лишний вес из-за содержания клетчатки и антиоксидантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала Lenta.ru о пользе яблок при похудении. Так, яблочная кислота улучшает обмен веществ, а содержащиеся в этих фруктах полифенолы способствуют уменьшению жировых отложений. К тому же яблоки содержат клетчатку, углеводы, органические кислоты, большое количество витаминов и микроэлементов, а зеленые яблоки полезны для зубов и полости рта.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, лучше отдавать предпочтение яблокам зеленого цвета: по сравнению с красными они менее калорийны, содержат больше клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов, — пояснила нутрициолог.

Вместе с тем не стоит есть свежие яблоки натощак, так как это может спровоцировать боли в желудке, вздутие в кишечнике и диарею. Также не рекомендуется употреблять более 300–400 граммов яблок в день или есть их вечером: сахар, который в них содержится, не успеет усвоиться и отложится в жиры.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко сообщила, что ежедневное употребление яблок способно продлить жизнь, бороться с лишним весом и поддерживать красоту и здоровье. Однако не на всех яблоки действуют одинаково, некоторым подходят только определенные сорта.