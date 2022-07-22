Диетолог рассказала о «не очень хороших» свойствах крепкого чая Диетолог Круглова предостерегла россиян от злоупотребления крепким чаем

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Диетолог Наталья Круглова рассказала NEWS.ru, что крепкий чай обладает «не очень хорошими» свойствами — связывает некоторые нутриенты. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин мешает полноценному усвоению кальция и железа, например, из мяса и кисломолочных продуктов.

Не очень хорошее свойство чая — если он очень крепкий — связывать некоторые микроэлементы из продуктов питания. Например, мы съели какой-то кисломолочный продукт — чай помешает кальцию полностью усвоиться. То же самое с железом: если съесть красное мясо, птицу, то железо не полностью усвоится из-за кофеина. Но это актуально для людей с дефицитом нутриентов, того же железа. Для здорового человека это влияние несущественное, — подчеркнула Круглова.

Эксперт добавила, что добавление сахара в чай не разрушает полезные свойства напитка. Собеседница объяснила, что витамины, антиоксиданты, а также тонизирующие качества не страдают, если чай подсластить. Она подчеркнула, что чай воздействует на центральную нервную систему не так «активно», как кофе — чай тонизирует не так ярко, но более продолжительное время. Диетолог также посоветовала людям, чувствительным к кофеину, пить именно чай. Круглова напомнила и о полезных свойствах антиоксидантов, содержащихся в чае: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».

Ранее терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься.