Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть на ужин Диетолог Соломатина посоветовала не есть на ужин «тяжелую» пищу

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На ужин не рекомендуется есть «тяжелую» пищу, которая долго переваривается, особенно если между сном и последним приемом пищи пройдет не слишком много времени, заявила диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». К таким продуктам специалист отнесла красное мясо — баранину, свинину и говядину, а также жареный картофель.

На ужин не рекомендуется есть тяжелые продукты, которые долго перевариваются. Особенно если интервал между ужином и сном достаточно короткий, — отметила Соломатина.

Она также посоветовала не есть в конце дня продукты с содержанием простых углеводов, так как организм не успеет израсходовать полученную из пищи энергию, и она превратится в жир.

Диетолог также посоветовала отказаться от употребления на ужин бобовой и богатой клетчаткой пищи. Более того, не рекомендуется есть и блюда с избытком соли, так как эта приправа задерживает жидкость в организме и может повысить давление.

Инфаркты и инсульты, как правило, любят время где-то около 5 часов утра. И съев что-то солененькое, спокойно можно себе спровоцировать повышение давления с такими печальными последствиями, — резюмировала Соломатина.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что если человек хочет похудеть, то наиболее оптимальным ужином станет порция нежирного белкового продукта, например, рыбы или птицы вместе с овощами. Она добавила, что питание для худеющих должно быть сбалансированным, но питательным.