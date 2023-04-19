Диетолог рассказала, как замедлить старение Диетолог Мухина: старение замедляют богатые белком и клетчаткой продукты

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Некоторые пищевые привычки помогают снизить риск возникновения «возрастных» заболеваний, рассказала изданию «Народные Новости» врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, замедлить старение после 50 лет поможет употребление пищи, богатой белком и клетчаткой. Подобное питание уменьшает вероятность возникновения болезней сердца, диабета второго типа, высокого кровяного давления, онкологических проявлений, отметила эксперт. Кроме того, чтобы восстановить мышечную массу, которая с возрастом уменьшается, в рацион необходимо включить и белковые продукты, в том числе яйца, орехи и творог.

Самая главная функциональная проблема для людей 60 лет — это регенерация. Клетки не способны так быстро восстанавливаться, регенерироваться, как у молодых людей. Здесь нужны продукты регенеративные, и они должны быть в малом количестве, но постоянно в рационе, порядка 200 г в день — 50 г с утра и 150 г днем, — подчеркнула диетолог.

Регенеративные компоненты содержатся в рыбе, пояснила врач, уточнив, что можно отдавать предпочтение дешевой, но свежей кильке или скумбрии. А вот мясные продукты пожилым людям стоит ограничить — они повышают уровень холестерина. Курицу или свинину достаточно употреблять не чаще двух раз в неделю, при этом более предпочтительны субпродукты — желудочки, печень или сердце.

Кроме того, нужно включить в рацион творог (по 100 г дважды в неделю) и овощи с низким уровнем гликемичности — брокколи, капусту, морковь и свеклу в сыром виде, сельдерей. Полезными будут и ежедневные 200 г квашеной капусты, а также каши на воде, рассказала диетолог.

Специалист порекомендовала пожилым людям обратить внимание на орехи и кокосовое масло. Полезные жиры, содержащиеся в этих продуктах, помогут не набрать вес, зато обогатят организм полезными витаминами.

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