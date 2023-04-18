Врач назвал продукт для профилактики возрастных болезней Диетолог Гинзбург рассказал о пользе болгарского перца для профилактики диабета и гипертонии

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Болгарский перец полезен для пожилых людей в качестве профилактического средства от атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург «Москве 24». В состав этого овоща входят каротиноиды, кроме того, при невысокой калорийности он богат клетчаткой и содержит магний и калий, пояснил медик.

Калий и магний очень хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме. Болгарский перец хорошо подходит для профилактики так называемых возрастных заболеваний. Это атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, — пояснил диетолог.

Польза перца при сахарном диабете заключается в том, что содержащиеся в овоще пищевые волокна замедляют всасывание сахаров, а каротиноиды защищают от токсического действия повышенной концентрации глюкозы, уточнил эксперт.

Также болгарский перец вошел в список продуктов, полезных для зрения. Как рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова, содержащиеся в нем цинк, антиоксидантные минералы и витамины А, С, Е, а также омега-3 помогают снизить риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз.