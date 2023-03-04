Названы наиболее полезные для зрения продукты Врач Ефимова: Омега-3, витамины и минералы могут снизить риск катаракты

Фото: Werner Bachmeier / imageBROKER.com / Global Look Press

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала агентству ПРАЙМ, что цинк, антиоксидантные минералы и витамины А, С, Е, а также Омега-3 могут снизить риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Эксперт уточнила, что эти вещества необходимо получать из пищи для достижения максимального эффекта. Она добавила, что для этого нужно употреблять морковь, шпинат, болгарский перец и абрикосы.

Цинк, антиоксидантные витамины и минералы А, С, Е, а также Омега-3 могут снизить риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Важно получать эти вещества из пищи, а не в виде добавок, — сказала Ефимова.

Она также порекомендовала употреблять продукты с содержанием лютеина и зеаксантина, которые увеличивают остроту зрения и снижают риск развития ядерной катаракты. По ее словам, эти вещества можно найти в растительной пище, например, капусте.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.