Диетолог рассказала, чем может быть опасно разливное пиво Диетолог Аплетаева: негерметично упакованное пиво может быть опасным для человека

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При покупке разливного пива нельзя точно определить, насколько качественно проводилась санитарная обработка кранов и тары, где хранился напиток, считает диетолог Марина Аплетаева. Она подчеркнула в разговоре с «Москвой 24», что любой негерметично упакованный продукт может представлять опасность для человека.

Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов, — предупредила Аплетаева.

Диетолог подчеркнула, что человек может отравиться из-за несоблюдения санитарных норм хранения пива. По мнению специалиста, например, кран для разлива постоянно открывают и закрывают, а значит, спустя некоторое время он должен проходить специальную обработку. Аплетаева также предупредила, что злоупотребление пивом может привести к дефициту мужских гормонов у представителей сильного пола.

Этот алкогольный напиток может ввести в заблуждение людей, поскольку им многие начинают злоупотреблять. Еще у него есть вторая опасность — он содержит фитоэстрогены. У мужчин, злоупотребляющих пивом, может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов, — заверила диетолог.

Ранее исполняющий обязанности президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что пиво в России подорожает в ближайшие месяцы, но цены вряд ли вырастут сильнее инфляции. Сильнее всего на стоимость напитка влияют акцизы, которые устанавливает государство, отметил он.