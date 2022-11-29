Диетолог рассказал, как можно есть пельмени и не толстеть Диетолог Гинзбург рекомендовал есть пельмени после салата или супа, чтобы не толстеть

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург дал в интервью радио Sputnik советы по поводу того, как употреблять пельмени без ущерба для здоровья и фигуры. По его словам, пельмени доставляют удовольствие, но для насыщения достаточно пяти-шести штук, при условии, что предварительно человек съел что-то еще.

Можно относиться к ним, как к деликатесу. Я рекомендую переходить к пельменям, когда вы уже сыты. То есть до них лучше съесть салат или суп, и тогда вам просто не захочется съесть много пельменей. Вы получите энергию и удовольствие от пяти-шести штук, — пояснил Гинзбург.

Он также добавил, что пельмени не стоит употреблять чаще двух-трех раз в неделю.

Ранее терапевт Анастасия Луканина посоветовала есть пельмени, чтобы согреться. Употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, объяснила она.

В свою очередь шеф-повар Евгений Данко поддержал идею губернатора Московской области Андрея Воробьёва давать пельмени в школьных столовых. Он уточнил, что присутствие мясного бульона в этом продукте весьма полезно, а тесто из твёрдых сортов пшеницы позволяет не толстеть. Однако качество продукта в любом случае должно быть высоким.