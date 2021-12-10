Москвичам посоветовали есть пельмени, чтобы согреться

Употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, поэтому во время морозов в Москве стоит обратить внимание на пельмени, сообщила терапевт Анастасия Луканина «Газете.Ru». Она также предупредила, что алкоголь расширяет периферические сосуды в коже и может привести к переохлаждению.

В период перепада температур лучше вообще не экспериментировать с диетами. В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причём они сбалансированы таким образом, что человек быстро согревается и долгое время испытывает чувство насыщения, — рассказала Луканина.

Она добавила, что во время морозов важно следить за состоянием кожи. Например, можно использовать средства из аптеки для защиты кожи с повышенным содержанием липидов, которые предотвратят избыточное испарение влаги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что пятница, 10 декабря, станет самым холодным днём недели. Минимальные температуры ночью по Московской области составят до 22 градусов мороза, что ниже нормы на 8–10 градусов.