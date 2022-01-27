Шеф-повар одобрил пельмени в школьном рационе

Шеф-повар Евгений Данко поддержал идею губернатора Московской области Андрея Воробьёва давать пельмени в школьных столовых. Но качество продукта должно быть высоким, тесто — из твёрдых сортов пшеницы, предупредил он в разговоре с «Радио 1».

Пельмени я приветствую. Это то, что дети едят с охотой. Это продукт, в котором при правильном приготовлении, если не порвалась оболочка, есть мясной бульон, а это самое полезное. И если тесто из твёрдых сортов пшеницы, мы от этого не толстеем. Главное, чтобы было высокое качество продукта, — сказал Данко.

Он добавил, что в рационе школьников обязательно должны быть овощи, кисломолочные продукты и супы, потому что людям необходима жидкая еда. А вот мучного стоит давать меньше, углеводы предпочитать сложные.

Хороша перловка, но надо сделать вкусной — в условиях школьной столовой это возможно. Например, сначала запечь в духовке до золотистого цвета, а потом сварить. Это займёт больше времени, зато потом у нас будет здоровая страна, — привёл пример шеф-повар.

А вот фастфуда, по его мнению, в школах быть не должно ни в каком виде из-за вредных трансжиров.

Ранее терапевт Анастасия Луканина посоветовала есть пельмени, чтобы согреться. Употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, объяснила она.