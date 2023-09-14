Диетолог перечислила самые богатые клетчаткой продукты Диетолог Соломатина назвала свеклу одним из самых богатых клетчаткой продуктов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми богатыми клетчаткой продуктами среди овощей являются свекла, морковь в сыром виде, сельдерей и капуста, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что пищевые волокна дают эффект пилинга и очищают организм, забирая все, что ему не нужно, например радионуклиды, излишки сахара, холестерина и соли тяжелых металлов.

Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свекла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста. Клетчатка дает эффект пилинга и отлично вбирает в себя все, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжелых металлов, — пояснила диетолог.

По словам врача, клетчаткой богаты сухофрукты — курага, инжир и чернослив. В них повышена концентрация пищевых волокон и сахаров из-за испарения влаги. Кроме того, получить клетчатку можно, если включить в рацион бобовые, зерновые, зелень и ягоды. Соломатина посоветовала выбирать чернику, бруснику и клюкву.

Диетолог Анастасия Кондаурова ранее посоветовала не есть картофель, помидоры и огурцы в больших количествах. По ее словам, переедание картофеля, в особенности зеленого или проросшего, может привести к отравлению. Кроме того, с осторожностью следует отнестись к брокколи.