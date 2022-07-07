Диетолог опровергла популярный миф о вреде приема пищи на ночь Диетолог Денисенко опровергла популярный миф о вреде приема пищи на ночь

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Многие россияне, которые поздно ложатся спать, испытывают достаточно сильный голод по вечерам, это особенно актуально в жару, напомнила диетолог Людмила Денисенко. В беседе с KP.RU она опровергла популярный миф о вреде позднего приема пищи и заявила, что человек не наберет лишних килограммов, если такой ужин укладывается в суточную норму калорий.

Совам, которые ложатся спать не раньше 12 часов ночи, не стоит пытаться обуздать вечерний аппетит. Вечером организм совы выходит на предел своих возможностей (как у жаворонка утром), а заодно просыпается волчий голод. Организм требует пищи, желудок выделяет максимум сока. Но если вы решили сдерживать и не есть по вечерам, значит еды нет, — пояснила Денисенко.

В таком случае, добавила она, организм может «обидеться» и начать откладывать лишние килограммы, так как подумает, что наступили голодные времена. В связи с этим диетолог порекомендовала не ограничивать потребление пищи искусственным образом. Денисенко считает, что вечером есть «можно и нужно», однако отдавать предпочтение стоит запеченной рыбе или курице.

И не забывайте про принцип «радужного» питания — в день необходимо съедать пять порций фруктов и овощей. Только ягоды лучше есть утром или днем, а вот разноцветный овощной салат для позднего ужина — идеален, — резюмировала специалист.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что консультация со специалистом, физические нагрузки и режим правильного питания помогут избавиться от жира в области талии. Она уточнила, что накопление жировых отложений в районе живота часто связано с нехваткой тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин.