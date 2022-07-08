Диетолог описала оптимальный ужин для худеющих Диетолог Макиша посоветовала худеющим ужинать рыбой или птицей

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Если человек хочет похудеть, то наиболее оптимальным ужином станет порция нежирного белкового продукта, например, рыбы или птицы, вместе с овощами, заявила диетолог Марина Макиша в разговоре с «Москвой 24». Она добавила, что питание для худеющих должно быть сбалансированным, но питательным.

Прежде всего на ужин должна быть порция какого-то нежирного белкового продукта. Это может быть птица, рыба, яйца. Это может быть даже какой-то творог. Мы можем дополнить этот ужин очень небольшой порцией сложных углеводов. Где-то 100 граммов. Это может быть гречка, перловка, бобовые, например фасоль, — пояснила Макиша.

Диетолог считает, что такой вариант ужина будет достаточно сытным, поэтому идти ночью к холодильнику не придется. Она также отметила, что необязательно придерживаться правила о том, что не стоит есть после шести часов вечера. Макиша считает, что человеку стоит принимать пищу не позднее чем за три часа до сна.

Если человек ложится спать поздно, например, в час ночи, он может спокойно поужинать и в 21:00. В этом нет никакой крамолы. Когда мы говорим о времени ужина, самое главное, чтобы оно было вам комфортно с точки зрения вашего режима дня, — резюмировала специалист.

Ранее диетолог Людмила Денисенко заявила, что многие россияне, которые поздно ложатся спать, испытывают достаточно сильный голод по вечерам, это особенно актуально в жару. Она опровергла популярный миф о вреде позднего приема пищи и заявила, что человек не наберет лишних килограммов, если такой ужин укладывается в суточную норму калорий.