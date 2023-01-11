Диетолог назвала простой способ нормализовать вес после праздников Диетолог Дианова посоветовала нормализовать вес после праздников с помощью разгрузочных дней

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Нормализовать вес после праздников и легко сбросить лишние килограммы можно с помощью разгрузочных дней, рассказала «Радио 1» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, быстрое снижение веса вредно и приводит к образованию морщин, поэтому вводить разгрузочные дни следует системно и на регулярной основе. По ее словам, достаточно устраивать 5 таких дней в месяц.

Если человек понимает, что есть пара-тройка лишних килограммов, то разгрузочные дни — это лайтовая история. На мой взгляд, пробовать надо с тех дней, в которых ограниченный перечень продуктов близок вам по духу. Я не считаю, что нужно обязательно садиться на овощи, ходить с кислым лицом целые сутки и быть злым на весь мир, — отметила Дианова.

Врач отметила, что питаться во время разгрузочных дней следует не только овощами, но также продуктами, близкими по духу и при этом подходящими для разгрузки. Она подчеркнула что начинать лучше с белковых разгрузочных дней, состоящих из нежирного мяса, рыбы и определенного количества овощей.

Эксперт добавила, что некоторым людям категорически нельзя садиться на диеты и разгрузки, так как они максимально склонны к срывам. Таких пациентов диетолог лечит выстраивая обычный правильный тип питания — и тогда они начинают худеть, тогда как при использовании диет вес в их случае может не меняться.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия. Она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента.