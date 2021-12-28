Диетолог назвала продукты, способные понизить уровень сахара в крови
Диетолог Соломатина: продукты с содержанием хрома и белка могут снизить уровень сахара
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:00, 28 декабря 2021
Фото: pexels.com
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Продукты с содержанием хрома, белка и клетчатки могут понизить уровень сахара в крови, однако последние могут менять свой гликемический индекс из-за крахмала, поэтому готовить их нужно с осторожностью, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Она добавила, что крахмалистые овощи не стоит варить.
Если вы хотите, чтобы крахмалистые овощи понизили уровень сахара в крови, тогда их не нужно варить. Если сварили, тогда хотя бы есть их холодными, например картофель, — рассказала Соломатина.
Она уточнила, что много клетчатки содержится в необработанном рисе и крупах, которые нужно долго варить. При этом диетолог посоветовала отказаться от каш быстрого приготовления. Соломатина порекомендовала россиянам обратить внимание и на продукты с содержанием хрома: например, морепродукты, печень и брокколи.
У человека с небольшим повышением сахара, с инсулинорезистентностью эти продукты понизят уровень сахара в крови. Если это диабетик, то частично понизят. У здорового же человека эти продукты просто будут поддерживать сахар в норме, — резюмировала она.
Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом, так как она содержит в составе аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Более того, пажитник снижает уровень сахара в крови.