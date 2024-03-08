Диетолог дала россиянам рекомендации перед Масленицей Диетолог Солнцева рекомендовала съедать 1-2 блина в день

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Ежедневно рекомендуется съедать не более двух блинов, посоветовала россиянам перед Масленицей врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Она добавила, что лучше их есть в утреннее время, сообщает АГН «Москва».

Солнцева сообщила, что классические блины, которые готовятся на молоке, являются калорийным блюдом — в 100 граммах находится около 250 килокалорий. Поэтому она рекомендовала взять за правило не есть блины в неограниченном количестве.

Врач добавила, то отличной начинкой для блинов могут стать рыба, сметана и постное мясо.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова заявила, что число блинов, которое можно съесть в течение масленичной недели без вреда для фигуры, зависит от индивидуальных особенностей человека. По ее словам, среднее допустимое количество — это два-три блина в день.

Она подчеркнула, что важно помнить о мере и сбалансированном питании и в Масленицу, и в любое другое время. При этом врач призвала обратить внимание на начинку — если она высококалорийная или жирная, то количество блинов необходимо сократить. Такими начинками являются мед, варенье, сгущенка, сало, жирные колбасы и копчености. Их можно заменить на свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты. Блины с ними не испортят фигуру.