Ежедневно рекомендуется съедать не более двух блинов, посоветовала россиянам перед Масленицей врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Она добавила, что лучше их есть в утреннее время, сообщает АГН «Москва».
Солнцева сообщила, что классические блины, которые готовятся на молоке, являются калорийным блюдом — в 100 граммах находится около 250 килокалорий. Поэтому она рекомендовала взять за правило не есть блины в неограниченном количестве.
Врач добавила, то отличной начинкой для блинов могут стать рыба, сметана и постное мясо.
Ранее гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова заявила, что число блинов, которое можно съесть в течение масленичной недели без вреда для фигуры, зависит от индивидуальных особенностей человека. По ее словам, среднее допустимое количество — это два-три блина в день.
Она подчеркнула, что важно помнить о мере и сбалансированном питании и в Масленицу, и в любое другое время. При этом врач призвала обратить внимание на начинку — если она высококалорийная или жирная, то количество блинов необходимо сократить. Такими начинками являются мед, варенье, сгущенка, сало, жирные колбасы и копчености. Их можно заменить на свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты. Блины с ними не испортят фигуру.