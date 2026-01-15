Диетический «Наполеон» из 2 ингредиентов: так быстро торты вы еще не готовили — элементарный рецепт

Диетический «Наполеон» из 2 ингредиентов: так быстро торты вы еще не готовили — элементарный рецепт

Диетический «Наполеон» можно приготовить всего из двух ингредиентов. Рецепт — элементарный. Так быстро торты вы еще не готовили!

Вкус торта — невероятно нежный, с идеальным балансом: хрустящие, воздушные и слегка маслянистые хлопья теста и густая, сладкая, с карамельными нотами начинка.

Рецепт: вам понадобится всего 500 г готового слоеного теста фило и 380 г диетического сгущенного молока. Духовку разогрейте до 200 °C. Листы теста фило слегка разморозьте. Поломайте их руками на небольшие кусочки или произвольные ломтики. Равномерно разложите их на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в духовку на 8–10 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Дайте им полностью остыть. Возьмите глубокую форму, стаканы или миску. Начинайте собирать торт, выкладывая на дно слой остывших хрустящих ломтиков теста. Затем равномерно распределите часть сгущенного молока. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершив верхний слой ломтиками теста. Аккуратно прижмите конструкцию и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался. Перед подачей можно посыпать его крошкой из обрезков теста.

Ранее стало известно, как приготовить медовые пирожные с кремом на сгущенке.