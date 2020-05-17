Девушка в Сочи отделалась ожогом копчика и синяками, упав с мотоцикла

Падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Об этом сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.
Инцидент произошёл ночью на трассе в Адлерском районе. Девушка на большой скорости не справилась с управлением и упала с мотоцикла.
Она обращалась в больницу, но из травм у неё ожог копчика и несколько синяков. Защитный костюм сработал,— цитирует ТАСС сообщение источника.
Он добавил, что официальной информации, на какой скорости двигалась девушка, нет, но на видео, снятом самой пострадавшей, некоторые разглядели на спидометре мотоцикла скорость 190 километров в час.
Как писал NEWS.ru, авария со смертельным исходом произошла в ночь на 5 мая на территории кладбища в селе Барановка в окрестностях Сочи. Водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в бордюр. Машину затем развернуло и отбросило в беседку на одной из могил. Один человек — 17-летний юноша — от полученных в аварии повреждений скончался.