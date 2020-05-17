Девушка в Сочи отделалась ожогом копчика и синяками, упав с мотоцикла

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Падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Об этом сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.

Инцидент произошёл ночью на трассе в Адлерском районе. Девушка на большой скорости не справилась с управлением и упала с мотоцикла.

Она обращалась в больницу, но из травм у неё ожог копчика и несколько синяков. Защитный костюм сработал, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Он добавил, что официальной информации, на какой скорости двигалась девушка, нет, но на видео, снятом самой пострадавшей, некоторые разглядели на спидометре мотоцикла скорость 190 километров в час.

Как писал NEWS.ru, авария со смертельным исходом произошла в ночь на 5 мая на территории кладбища в селе Барановка в окрестностях Сочи. Водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в бордюр. Машину затем развернуло и отбросило в беседку на одной из могил. Один человек — 17-летний юноша — от полученных в аварии повреждений скончался.