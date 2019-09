Она разместила сообщение, в котором рассказала, какое блюдо выбрала бы для первого свидания. Девушка предложила выпить вина и отведать мясную тарелку.

Первым 22-летней девушке написал парень по имени Ян. Он спросил у Даниэлль, «что такое мясная тарелка».

Она объяснила, что это тарелка с мясом, сыром и виноградом, которую обычно подают в качестве закуски к вину.

Ян в ответ извинился и сказал, что «не готов к такому».