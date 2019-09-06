Бэтси разместила скриншот переписки в своём Twitter и сказала, что «немецкие парни странные». Она также добавила, что «сохранит мясную тарелку до свадьбы».
Пользователи тут же отреагировали на странную реакцию молодого человека. Одна из пользовательниц посоветовала Бэтси использовать другое слово «Vesperbrettle». Именно так в Германии называют тарелку с мясной нарезкой и сосисками.
Ранее стало известно, что приложение Tinder готово предоставлять спецслужбам РФ необходимую информацию. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, сервис уже делился с силовиками запрошенными данными.