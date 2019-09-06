https://static.news.ru/photo/5cf8f424-d17a-11e9-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Даниэлль Бетси из Канады решила воспользоваться приложением для знакомств Tinder во время поездки в Германию.

Она разместила сообщение, в котором рассказала, какое блюдо выбрала бы для первого свидания. Девушка предложила выпить вина и отведать мясную тарелку.

Первым 22-летней девушке написал парень по имени Ян. Он спросил у Даниэлль, «что такое мясная тарелка».

Она объяснила, что это тарелка с мясом, сыром и виноградом, которую обычно подают в качестве закуски к вину.

Ян в ответ извинился и сказал, что «не готов к такому».

the boys in germany are different pic.twitter.com/2tZJilMhgr — Danielle Betsy (@sistersome) 5 сентября 2019 г.

Бэтси разместила скриншот переписки в своём Twitter и сказала, что «немецкие парни странные». Она также добавила, что «сохранит мясную тарелку до свадьбы».

Пользователи тут же отреагировали на странную реакцию молодого человека. Одна из пользовательниц посоветовала Бэтси использовать другое слово «Vesperbrettle». Именно так в Германии называют тарелку с мясной нарезкой и сосисками.

Ранее стало известно, что приложение Tinder готово предоставлять спецслужбам РФ необходимую информацию. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, сервис уже делился с силовиками запрошенными данными.