Девушка избитого в метро рассказала, почему он вступился за пассажирку

Роман Ковалёв, который вступился в московском метро за девушку и был избит тремя дагестанцами, всегда заступался за других. Он вообще справедливый человек, рассказала его девушка Анна Ульфан «Царьграду».

Он всегда за всех заступается в конфликтах. Как он мне объяснил, если бы на месте той девушки оказалась я, а его рядом не было, то он хотел бы, чтобы и за меня точно так же заступились, как это сделал Рома. Он очень справедливый человек, — сказала Ульфан.

Девушка добавила, что он сейчас под наблюдением врачей и чувствует себя лучше. Роману в драке сломали нос и кость под глазом, рассекли бровь. Тем, кто хочет его навестить, Анна посоветовала привезти сладости и булочки с сыром, Роман их любит.

Драка произошла 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.

Дагестанцы оказывали сопротивление полицейским, были пьяны и вели себя вызывающе. Оперативно задержать их удалось благодаря свидетельнице. По словам полицейских, даже после того как преступников привезли в отдел, они не убавили пыл и продолжали вести себя самоуверенно.