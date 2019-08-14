https://static.news.ru/photo/230fc25a-bea7-11e9-8d55-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Воспитанница севастопольской Академии хореографии, которой Владимир Путин поцеловал руку, рассказала о впечатлениях от общения с президентом России.

Я отвернулась, а передо мной уже стоял Путин. Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено, сказал „миледи“ и поцеловал руку, — сообщила РЕН-ТВ юная балерина Анастасия.

Общение с российским лидером девочка вспоминает с восторгом. По её словам, когда она вырастет, то хочет стать похожей на Майю Плисецкую.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин посетил Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе, где встретился с детьми, которые поступили в севастопольскую Академию хореографии. В рамках встречи глава государства присел на колено и поцеловал руку девочке, протянувшей ладонь для рукопожатия.