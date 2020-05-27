Детский омбудсмен Москвы заявила о важности вакцинации детей

https://static.news.ru/photo/7be8c6f0-4798-11e9-a029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская выступила за вакцинацию детей. Она подчеркнула, что данный вопрос поднимался и до пандемии коронавируса.

Вопрос очень непростой. До пандемии мы это неоднократно обсуждали в Общественной палате Москвы, и очень много людей в это включилось. Всё разделилось на общественное мнение и на мнение специалистов, медиков. Знаете, мне кажется, что эта история, в которую мы все попали, она однозначно отвечает на вопрос — нам надо ребят вакцинировать, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Также идею поддержала и уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева. Она сослалась на то, что детей не пускали в школу из-за отсутствия той или иной прививки.

Аппарат уполномоченного вместе с Роспотребнадзором и с медиками берёт этот вопрос на проработку. После окончания пандемии обязательно должны быть выпущены какие-то нормативно-правовые документы, которые со всех позиций рассматривают этот вопрос, — подчеркнула она.

NEWS.ru писал ранее, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова считает, что анонсированные президентом Владимиром Путиным единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на детей 3–15 лет целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет.