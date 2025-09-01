День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 07:39

Дети просыпаются перед школой с удовольствием — готовлю им такой завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утренние сборы в школу могут быть настоящим испытанием, но есть один секрет: вкусный и быстрый завтрак. Стоит подать яркое и ароматное блюдо, и дети сами бегут к столу. Главное — готовится оно за считаные минуты и заряжает энергией на весь день.

Берут 2 яйца и взбивают их с солью и щепоткой перца. В сковороде растапливают кусочек сливочного масла, выливают яичную смесь и сразу выкладывают кружочки помидора и тертый сыр. Когда омлет схватится снизу, его аккуратно сворачивают рулетом и обжаривают еще минуту. Можно добавить ломтики ветчины или зелень. Готовый рулет нарезают порционными кусочками — получается ярко, сочно и очень аппетитно.

Такой завтрак дети едят с удовольствием, ведь он напоминает мини-рулетики с начинкой. А у родителей появляется бонус — никакой утренней суеты и лишних капризов за столом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

