Дети просыпаются перед школой с удовольствием — готовлю им такой завтрак

Утренние сборы в школу могут быть настоящим испытанием, но есть один секрет: вкусный и быстрый завтрак. Стоит подать яркое и ароматное блюдо, и дети сами бегут к столу. Главное — готовится оно за считаные минуты и заряжает энергией на весь день.

Берут 2 яйца и взбивают их с солью и щепоткой перца. В сковороде растапливают кусочек сливочного масла, выливают яичную смесь и сразу выкладывают кружочки помидора и тертый сыр. Когда омлет схватится снизу, его аккуратно сворачивают рулетом и обжаривают еще минуту. Можно добавить ломтики ветчины или зелень. Готовый рулет нарезают порционными кусочками — получается ярко, сочно и очень аппетитно.

Такой завтрак дети едят с удовольствием, ведь он напоминает мини-рулетики с начинкой. А у родителей появляется бонус — никакой утренней суеты и лишних капризов за столом.

