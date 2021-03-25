Дети на коленях попросили главу Татарстана построить школу

https://static.news.ru/photo/36f5cbcc-8d5c-11eb-a82d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители двух посёлков необычным образом решили привлечь внимание главы Татарстана Рустама Минниханова к проблеме отсутствия школы для местной детворы. То, что юным жителям Вишнёвки и Привольного негде учиться, организаторы акции показали наглядно: детей выстроили на коленях на снегу, образовав слово «школа». Ситуация не решается давно, обещать строительство образовательного учреждения чиновники и в этот раз не стали, зато прокуратура начала проверку в отношении родителей юных участников флешмоба.

По словам местных жителей, власти давно обещали решить проблему, однако ситуация не изменилась. Чтобы достучаться до высоких кабинетов, авторы затеи сняли акцию с дрона и разместили в Интернете.

Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией̆ и постоянным неисполнением обещаний администрации, — сказано в подписи к видео.

В окружении Минниханова отреагировали молниеносно. Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что о проблеме знают и что работа в этом направлении началась.

О возведении школы, впрочем, пока власти говорить не готовы.

На сегодня речь идёт об организации автобуса для детей, чтобы их организованно можно было доставить до той школы, которую они посещают, пока нет у них своей школы, — приводит слова Галимовой KazanFirst.

При этом представитель главы республики раскритиковала наглядную акцию, заявив, что такими методами решать проблемы нельзя.

Тем временем прокуратура начала проверку в отношении родителей детей. В ведомстве заявили, что считают «неприемлемым вовлекать детей в подобные акции». Там добавили, что о проблемах со школой знают, но попросили не тревожить главу республики: это вопрос местного значения, а значит, и решать его должны местные власти.

Прокуратура проводит проверку данного инцидента, будет дана правовая оценка действиям организаторов акции, — цитирует «Интерфакс» старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

О реакции Минниханова на ситуацию официально не сообщалось. По словам Галимовой, 26 марта он должен выйти из отпуска. В числе первоочередных дел он планирует вручить ключи от служебных машин сотрудникам Росгвардии Татарстана.

Ранее в городе Златоуста Челябинской области, как писал NEWS.ru, директор школы покончил с собой из-за того, что деятельность руководства учебного заведения начали проверять правоохранительные органы. При это, по словам педагогов и супруги погибшего, мужчина не только не присваивал средства, но и тратил собственные сбережения на школьные нужды.