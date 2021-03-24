Коллеги рассказали о жизни покончившего с собой директора школы в Златоусте

https://static.news.ru/photo/7208787e-8cb0-11eb-8244-96000091f725_660.jpg Вячеслав Бородин Фото: 1златшкола.рф

Директор школы № 1 города Златоуста Челябинской области Вячеслав Бородин недавно покончил с собой. По данным СМИ, накануне трагедии правоохранительные органы проверяли финансовую деятельность учебного заведения.

Тело 46-летнего руководителя нашли 2 марта 2021-го в его квартире. Погибший оставил предсмертную записку. Её изъяло следствие. В тексте якобы он во всём обвинил стражей порядка. Сейчас кабинет покойного пустует, никто не решается его занять. В приёмной висят фото Бородина с подопечными.

Накануне Вячеслав Алексеевич [Бородин] взял официальный отгул, согласовав его у начальника управления образования. Мы думали, у него какие-то дела. А вечером позвонила жена и сказала, что Бородина больше нет.<...> Мы все в шоке... На похоронах, кажется, весь город был. Люди шли, шли. Все плакали, — рассказала замдиректора школы Наталья Винитцкая в беседе с порталом KP.RU.

Женщина добавила, что Бородин «хозяйственный был» — не брезговал поменять лампочку, устроить ремонт, привлекать к этому местных депутатов и предпринимателей. Постепенно в здании начали вставлять пластиковые окна, однако до третьего этажа так и не добрался. Коллега погибшего уверена, что мужчина вкладывал в учебное заведение «всю душу». По словам Винитцкой, директор жил скромно. У него остались четверо детей, супруга Виктора работает в салоне красоты, их квартира оформлена в ипотеку, семья владела отечественной легковушкой.

Комментируя трагедию, гражданка отметила, что, возможно, его заставляли признаться в воровстве, что Бородина могли подозревать в присвоении премий сотрудников и в оформлении «мёртвых душ» — несуществующих сотрудников, чьи зарплаты тратились неизвестно на что.

Никаких комментариев дать не можем по Бородину. Все материалы в СК, они же сейчас ведут проверку по факту самоубийства. Обращайтесь туда, — цитирует портал пресс-секретаря городской полиции Ольгу Аристову.

По словам журналистов, в СК РФ удивились заявлению представителей МВД.

Странно... Это они (сотрудники полиции. — NEWS.ru) лукавят, похоже. Да, мы проводим проверку по факту самоубийства [Бородина]. Будут изучаться все обстоятельства, опрошены свидетели. Но пока о её результатах говорить рано, — рассказал старший помощник главы Челябинского СК Владимир Шишков.

Накануне Елена, мать 19-летнего игрока клуба Молодёжной хоккейной лиги «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова, впервые прокомментировала смерть сына и призналась, что не винит игрока ярославского «Локомотива» Дмитрия Тювилина. Женщина просила руководство Лиги о встрече с хоккеистом «Локо», однако аудиенция пока не состоялась. По её мнению, «возможно, мальчик боится посмотреть» на неё. Инцидент произошёл 12 марта во время матча Молодёжной хоккейной лиги с Ярославским «Локомотивом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что подростки никогда не виноваты в том, что они совершили самоубийство. Вина всегда лежит на окружении и взрослых.