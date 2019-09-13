https://static.news.ru/photo/1bf0ba20-d64d-11e9-9b3d-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Несколько десятков работников штаба кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова не в полной мере получили зарплаты за работу во время предвыборной кампании. Информацию об этом озвучил юрист Даниил Попов.

Сегодня утром мне написал человек с просьбой оказать юридическую помощь в вопросе взыскания зарплаты. Всё бы ничего, казалось бы, обычный клиент. Только вот работодателем выступал не кто-нибудь, а штаб Беглова в Санкт-Петербурге. Человек рассказал, что 58 бегловских волонтёров Приморского и Выборгского районов кинули больше чем на половину зарплаты. Кому-то недоплатили 1700 рублей, а кому-то больше 20 тысяч. Также были долги этого же штаба за работу агитаторов кандидатов в МО Смольнинское, — написал Попов в Facebook .

С теми, кто столкнулся с указанной проблемой, как отметил юрист, ранее отказались подписывать какие-либо договоры. Более того, в штаб якобы набирали даже несовершеннолетних.

Как писал News.ru, по итогам выборов 8 сентября временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города. Это произошло после того, как его основной конкурент от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко снял свою кандидатуру, став объектом резкой критики со стороны однопартийцев.