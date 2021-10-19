Дешёвая и качественная водка: в ГД нашли альтернативу суррогатному алкоголю

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова на заседании фракции КПРФ предложила заменить нынешний триколор на флаг СССР. В представленном законопроекте она заявила, что трёхцветный флаг был дискредитирован, написал её супруг, политолог Николай Платошкин в своём telegram-канале.

В обосновании особо подчёркивается, что трёхцветный флаг был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей, — написал он. Отмечается, что фракция КПРФ одобрила законопроект. Он...