Дешёвая и качественная водка: в ГД нашли альтернативу суррогатному алкоголю

Необходимо решение правительства РФ о том, чтобы в стране продавали дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге и Оренбургской области, где погибли свыше 45 человек.
Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного, поэтому и происходят подобные ситуации.
Всем известно, что люди в нашей стране не богатеют, а беднеют. Поэтому им приходится искать, скажем так, альтернативные пути покупки более дешёвого алкоголя. Это одна из причин, с которой связаны массовые отравления. Я думаю, что это не последнее подобное событие, нас ещё ждут много таких. Второй момент, это связано, конечно, с тем, что, к сожалению, МВД уделяет недостаточно внимания борьбе с контрафактом, — отметил Леонов.
Политик добавил, что из-за недостаточно эффективной работы силовиков преступники, разливающие «палёную» водку, чувствуют себя вольготно.
Мы в ЛДПР давно предлагали ввести госмонополию на спирт, на регулирование стоимости алкоголя, чтобы акцизы платились в большем количестве, и тогда сбывать негосударственную водку будет просто нельзя. В любом случае, если человек захочет выпить — его ничего не остановит. Либо это будет самогон, либо разбавленный медицинский спирт, либо так называемые фанфурики, либо жидкость против замерзания окон, — резюмировал депутат Госдумы.